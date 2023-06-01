プレミアリーグ第36節、ウェストハムとアーセナルの一戦が行われた。降格を回避したい18位ウェストハムと、タイトルに向けて負けられない首位アーセナルの対決。ウェストハムは5バックでスタートしてきた。9分、ラインを破ったカラフィオーリがペナルティエリアへ侵入し、アウトサイドでゴールを狙う。このプレイで得たコーナーキックからもアーセナルはチャンスを作り、トロサールのヘディングがハーマンセンを襲う。5バックでス