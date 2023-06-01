◆卓球世界選手権団体戦最終日（１０日、英ロンドン）３戦先勝方式で争う男子の決勝トーナメント決勝で、張本智和（トヨタ自動車）、松島輝空（そら）、戸上隼輔（井村屋グループ）で臨んだ世界チームランク４位の日本は、同１位の中国に０―３で敗れ、４大会ぶりの銀メダルを獲得した。中国が１２連覇を達成し、日本は１９６９年大会以来、５７年ぶりの頂点に一歩届かなかった。エース・張本は「内容は悔いが残るところが