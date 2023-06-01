エールディビジ第33節が10日に行われ、フェイエノールトとAZが対戦した。ホームでの今季最終戦となるフェイエノールトは、日本代表FW上田綺世と同DF渡辺剛が先発出場。対するAZはDF毎熊晟矢とDF市原吏音がベンチスタートとなった。試合はキックオフ直後の1分、フェイエノールト最終ラインの連係ミスからAZが好機を迎えると、トロイ・パロットが冷静にネットを揺らしてアウェイチームが先制。その後はホームチームが反撃に出