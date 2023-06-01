【オランダ・エールディビジ第33節】(アムステルダム・アレナ)アヤックス 1-2(前半0-0)ユトレヒト<得点者>[ア]ボウト・ベグホルスト(84分)[ユ]N. Vesterlund(81分)、マイク・ファン・デル・ホールン(90分+6)<警告>[ア]スティーブン・ベルフハイス(4分)、ショーン・ステュア(88分)[ユ]イェスパー・カールション(15分)、ダニ・デ・ウィット(38分)観衆:53,632人