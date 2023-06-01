【オランダ・エールディビジ第33節】(ユーロボルフ)フローニンゲン 2-1(前半1-0)NEC<得点者>[フ]M. Rente(45分+3)、T. Land(51分)[N]ダルコ・ネヤシュミッチ(76分)<警告>[フ]T. de Jonge(44分)、M. Rente(90分+4)[N]ブライアン・リンセン(66分)観衆:22,525人