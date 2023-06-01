【オランダ・エールディビジ第33節】(スタディオン・フェイエノールト)フェイエノールト 1-1(前半0-1)AZ<得点者>[フ]アニス・ハジ・ムーサ(57分)[A]トロイ・パロット(1分)<警告>[フ]タイス・クラーイエベルト(30分)[A]L. Echteld(40分)観衆:47,500人