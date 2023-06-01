「ドジャース２−７ブレーブス」（９日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（３１）はブレーブス戦に「１番・指名打者」で出場し、八回に左前打を放ち４打数１安打だった。３試合連続安打としたが、９試合連続で本塁打が出ていない。チームは序盤から相手に主導権を握られ２−７で敗れた。六回が終わって６点のリードを許す一方的な展開。ドジャースのロバーツ監督は翌日のデーゲームに備え、七回からフリーマンら主力