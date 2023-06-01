「ドジャース２−７ブレーブス」（９日、ロサンゼルス）ドジャース・佐々木朗希の次回登板が１１日（日本時間１２日）のジャイアンツ戦に正式決定。試合前にブルペンに入って３１球を投げて調整した。ロバーツ監督は、佐々木の後に山本、大谷が先発すると明言。今季２度目の日本選手先発トリオによる同一カード連続登板が実現する。