エールディヴィジ 25/26の第33節 エクセルシオールとフォレンダムの試合が、5月10日23:45にファンドンヘ&デロー・スタディオンにて行われた。 エクセルシオールはエミル・ハンソン（FW）、ギャン・デレフト（FW）、デレンシリ・サンチェス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するフォレンダムはアンソニー・デスコット（FW）、ベンジャミン・パウウェルス（F