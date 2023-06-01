エールディヴィジ 25/26の第33節 フローニンゲンとＮＥＣの試合が、5月10日23:45にユーロボルグにて行われた。 フローニンゲンはトム・ファンベルゲン（FW）、ヨルフ・スフレーダース（MF）、ユネス・タハ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するＮＥＣは佐野 航大（MF）、リンセン（FW）、チャロン・チェリー（MF）らが先発に名を連ねた。なお、Ｎ