エールディヴィジ 25/26の第33節 フォルトゥナ・シッタルトとズウォレの試合が、5月10日23:45にフォルトゥナ・シッタート・スタディオンにて行われた。 フォルトゥナ・シッタルトはカイ・シールハイス（FW）、クリストファー・ペテルソン（FW）、ランス・デュイベスティン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するズウォレはコーエン・コストンス（MF）、カイ・デ