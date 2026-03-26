エールディヴィジ 25/26の第33節 アヤックスとユトレヒトの試合が、5月10日23:45にヨハン・クライフ・アレナにて行われた。 アヤックスはミカ・ゴドツ（FW）、カスパー・ドルベリ（FW）、スティーブン・ベルフハイス（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するユトレヒトはセバスティアン・ハラー（FW）、ヨアン・カトリヌ（FW）、ダニ・デビト（MF）らが先発に名を連ねた