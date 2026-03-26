エールディヴィジ 25/26の第33節 トウェンテとスパルタの試合が、5月10日23:45にデ・グロールシュ・フェステにて行われた。 トウェンテはサム・ラマース（FW）、ソンドレ・オージャセテル（MF）、クリスティアン・フリンソン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するスパルタは三戸 舜介（MF）、トビアス・ローリッセン（FW）、ミッチェル・ファンベルゲン（FW）