エールディヴィジ 25/26の第33節 テルスターとヘラクレス・アルメロの試合が、5月10日23:45にブコ・シュタディオンにて行われた。 テルスターはセム・ファンデュイン（FW）、パトリック・ブルーワー（MF）、ソウフィアネ・ヘトリ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するヘラクレス・アルメロはルカ・クレノビッチ（FW）、マリオ・エンゲルス（FW）、ワリド・ウル