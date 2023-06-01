◇ナ・リーグロッキーズ−フィリーズ（2026年5月10日フィラデルフィア）ロッキーズの菅野智之投手（36）が10日（日本時間11日）、フィリーズ戦に「中5日」で先発登板予定。前回登板の4日メッツ戦（同5日）は、5回まで無安打無失点投球ながら、6回途中4失点で、2敗目を喫した。右腕は、この一戦に勝利すると日米通算150勝（86敗）の節目の勝利を手にする。今季はここまで3勝2敗、防御率3．41。ナ・リーグ西地区で16勝24敗