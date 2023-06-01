◆米大リーグドジャース―ブレーブス（１０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１０日（日本時間１１日）、本拠地・ブレーブス戦に「１番・ＤＨ」でスタメンに名を連ねた。ブレーブス先発右腕のエルダーは今季８試合に登板し、３勝１敗、防御率２・０２。大谷との対戦成績は試合前時点で、７打数２安打１本塁打、２三振となっており、１０戦ぶり７号に期待がかかる。