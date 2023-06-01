現地５月10日に開催されたオランダリーグ第33節で、上田綺世と渡辺剛を擁する２位のフェイエノールトが、毎熊晟矢と市原吏音が所属する６位のAZとホームで対戦。上田と渡辺の日本代表コンビが先発した一方、毎熊と市原はベンチスタートとなった。開始わずか１分、自陣ゴール前でのパスミスからショートカウンターを浴び、パロットに被弾。先月に国内カップ戦を制したAZにいきなり先制を許す。17分には、ペナルティエリア内で