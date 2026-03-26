ラ・リーガ 25/26の第35節 ビルバオとバレンシアの試合が、5月10日23:15にサン・マメスにて行われた。 ビルバオはゴルカ・グルセタ（FW）、ニコ・ウィリアムズ（FW）、オイアン・サンセト（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するバレンシアはウーゴ・ドゥーロ（FW）、ハビエル・ゲラ（MF）、ディエゴ・ロペス（FW）らが先発に名を連ねた。 37分、ビルバオが選手交代を行う