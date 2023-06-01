◇ア・リーグブルージェイズ14−1エンゼルス（2026年5月9日トロント）「4番・三塁」で出場したブルージェイズ・岡本が、8試合連続安打をマークした。1―0の5回無死二、三塁。甘く入ったチェンジアップを逃さずに左前に運んだ。2試合連続の適時打に「一本出て良かった。もう追い込まれていたし、何とか前に飛ばそうっていうだけ」と振り返った。打線はこの回に一挙7点を挙げるなど20安打の猛攻で2連勝。打線の中心として