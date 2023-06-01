◇ナ・リーグドジャース2−7ブレーブス（2026年5月9日ロサンゼルス）ドジャース・大谷は3試合連続安打をマークした。8回に23年にエンゼルスで同僚だった3番手右腕ロペスの高め直球を左前に運んだ。ただ、同年に最多勝と最多奪三振に輝いた先発ストライダーには2三振を喫し、3打席とも完全に抑え込まれ、チームも完敗。デーブ・ロバーツ監督は「脱帽。速球でストライクゾーンをどんどん攻めてきた」と渋い表情だった。1