ブレーブスは9日（日本時間10日）、29年の監督生活で歴代4位の通算2504勝を挙げ14年に米野球殿堂入りも果たした名将ボビー・コックス氏が死去したと発表した。84歳だった。死因は発表されていない。19年4月に脳卒中を発症し、その後は心臓病などを患っていたという。メジャーでプレーしたのはヤンキース在籍時の68、69年の2年間のみだったが、ブレーブス、ブルージェイズの監督を経て、90年途中に2度目のブレーブス監督に就任