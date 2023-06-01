◇インターリーグカブス0−6レンジャーズ（2026年5月9日アーリントン）カブス・鈴木は0―2の3回1死一、三塁の好機で1ボール2ストライクから高めのカーブを見逃したが、自動投球判定（ABS）チャレンジでボールがストライク判定に覆り三振を喫した。5回に四球、8回には内野安打で出塁したが、いずれも得点につながらなかった。再三の好機に得点できず、チームの連勝は10でストップ。クレイグ・カウンセル監督は「得点圏に