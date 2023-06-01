世界選手権団体戦卓球の世界選手権団体戦は10日（日本時間11日）、英ロンドンで男子決勝が行われた。チーム世界ランキング4位の日本が、同1位の中国と対戦。第1試合で世界ランキング3位のエース・張本智和（トヨタ自動車）が同21位・梁靖崑と激突したが、まさかの展開となった。第1ゲーム、張本は1-5から3連続ポイント。4-6からもラリーで粘りを見せるなど3連続ポイントを奪った。9-8からバックハンドを決めると、最後もラリー