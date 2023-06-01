◆第１３９回プール・デッセ・デ・プーリッシ・仏Ｇ１（５月１０日、仏国・パリロンシャン競馬場・芝１６００メートル、重）強い雨のなか、仏１０００ギニーとも呼ばれるフランスの牝馬クラシック初戦が１３頭立てで行われた。ライアン・ムーア騎手＝英国＝が騎乗した単勝１・８倍で断然人気のダイヤモンドネックレス（牝３歳、愛国・エイダン・オブライエン厩舎・父セントマークスバシリカ）が、無傷４連勝で昨年１０月のマルセ