プレミアリーグ第35節が10日に行われ、日本代表MF鎌田大地が所属するクリスタル・パレスはホームでエヴァートンと対戦した。残留を目指すクリスタル・パレスは、鎌田がアダム・ウォートンと共にボランチの位置で先発出場。リーグ戦では4試合ぶりとなる白星を目指したが、6分に右CKの流れからジェームズ・ターコウスキーがネットを揺らしてアウェイのエヴァートンが先手を奪った。しかし、先制を許したクリスタル・パレスが主