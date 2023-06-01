お笑いコンビ、サバンナ高橋茂雄（50）が11日、Xを更新。「R−1ぐらんぷり2009」（現R−1グランプリ）王者のお笑い芸人中山功太（45）の発言に端を発した「いじめを受けている先輩芸人」騒動について謝罪した。中山は5日配信のABEMA「ナオキマンの都市伝説ワイドショーSEASON3」で「長らくに渡って…僕の体感で言ったら10年ぐらいなんですけど。ずっといじめられた先輩がいるんですよ、ずっとその人からいじめられてきた」と激白。