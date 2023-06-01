◇セ・リーグ阪神3―0DeNA（2026年5月10日甲子園）天国に勇姿を届けた。5日の中日戦以来、4試合ぶり今季3度目の先発マスクをかぶった梅野が攻守で躍動。特別な思いを胸に秘めて臨んだ「母の日」の一戦で、待望の今季初安打を放った。「やっと開幕できた。ホッとする部分もある」5回だ。無死一塁からの第2打席。今季10打席目で生まれた初安打は左翼線に落ちた。先制劇につながる価値ある一打を放つと、7回先頭でも右前