◇セ・リーグ阪神3―0DeNA（2026年5月10日甲子園）猛虎に「令和のドクターK」出現だ。先発の阪神・才木は、7回3安打無失点、10奪三振とDeNA打線を圧倒。高橋に並ぶチームトップタイ4勝目を挙げた。「真っすぐで行きながら、フォークで三振を取って、というピッチングができたので、良かったと思います」初回のピンチを切り抜け、波に乗った。安打と四球で2死一、二塁とされるも、山本を155キロ直球で見逃し三振。2回以