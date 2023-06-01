◇セ・リーグ阪神3―0DeNA（2026年5月10日甲子園）128の背番号で「甲子園の舞台で早く活躍したい」と目を輝かせたのは、24年12月の入団会見だった。あれから2年。背中の数字を「85」に変えた阪神・嶋村が目標をかなえた。7回1死二塁。代打で、宮城の151キロを中前にはじき返した。二塁走者の梅野を迎え入れ、プロ初適時打初打点。3点差に広げる貴重な1本に、4万2597人のスタンドが沸き返った。「与えられた1打席1打席で