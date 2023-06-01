阪神の藤川監督は、前日9日に2軍でライブBP（実戦形式の打撃練習）に登板した下村について「順調にメニューを消化した。メカニック（フォーム）も良くなってきたし、いい兆しだと思う」と説明した。23年ドラフト1位右腕は、実戦登板がないまま24年4月に右肘を手術。その後リハビリを続けている。今後も段階的に強度を上げる方針。「来週、次のステップに。試合はまだですけど。週単位で」。その言葉から実戦が近づいていること