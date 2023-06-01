◇セ・リーグ阪神3―0DeNA（2026年5月10日甲子園）先制点を呼び込む一打だった。阪神の5回先頭・木浪が、カウント2―2から石田裕が投じた内角直球にバットを折られながらも右前に運んだ一打は、チーム初安打となった。自身は出場3試合連続安打。その後1死一、三塁から、才木のセーフティースクイズで決勝の生還を果たした。「自分の役割をできたと思います。（一塁守備は）緊張しっぱなしでしたけど、何とかできて良かっ
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