阪神は10日、イーストン・ルーカス投手（29）が腰部を疲労骨折したと発表した。長期離脱が確実で、前半戦は絶望的とみられる。4月25日ファーム・リーグ、オリックス戦（安芸）で2回3失点の後、別メニュー調整をしていた。9日にチームドクターの最終診断を受け、症状が確定。今後は2軍施設でリハビリに取り組む。藤川監督は「しばらくかかるということ。本人は（シーズン）終盤に戻ってきたい、合わせたいと言っていますから、