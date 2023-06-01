◇セ・リーグ阪神3―0DeNA（2026年5月10日甲子園）阪神の「こどもまつり」恒例、小学生がヒーローインタビューに参加した。小4の田村優弦（ゆいと）さんは「緊張せずに試合に出る方法」を質問。佐藤輝は「僕たちでも緊張する。それだけ試合に向けて準備をしたから緊張すると考えてやってほしい」とプラス思考を伝授した。小6の青木智咲さんは「活躍した次の日によく食べるもの」を聞き、才木が「おすし」、佐藤輝は「