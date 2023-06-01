◇セ・リーグ阪神3―0DeNA（2026年5月10日甲子園）阪神・ドリスが抑えの役割を担い、5セーブ目を挙げた。9回から3番手として登板。1死から連打で一、二塁のピンチを迎えるも、山本を左飛、京田を空振り三振と後続を断った。2日の巨人戦以来となるNPB通算101セーブ目を挙げた右腕は「（中7日で）変な感覚はありましたけど、プロとして対応していかなきゃいけないと。いいピッチングができたかなと思います」と手応えを