◇セ・リーグ阪神3―0DeNA（2026年5月10日甲子園）阪神・岩崎が今季初ホールドを挙げ、球団初の10年連続ホールドを記録した。8回に登板。先頭を出したものの、小幡の美技にも助けられて代打・ヒュンメルを併殺に打ち取った。この回を3人で切り抜け、3点差のままドリスにつないだ。試合後は「（投げる回が）どこでも頑張ります。守備に助けられた。また来週頑張ります」と淡々としていた。今季初めてセーブ機会で失敗し