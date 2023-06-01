◇セ・リーグ阪神3―0DeNA（2026年5月10日甲子園）【矢野燿大視点】この日の勝利は、阪神・才木のピッチングに尽きるだろう。相手先発の石田裕との投手戦が展開された中で、7回無失点と投げ勝った。5回に自身のセーフティースクイズで先制点、6回にも佐藤輝のソロ本塁打で追加点を挙げた直後もきっちりと先頭打者を抑え、危なげなくゼロを重ねた。際立ったのが、左打者から奪った3つの三振だ。初回1死二塁で佐野をフル