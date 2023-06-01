◇セ・リーグ阪神3―0DeNA（2026年5月10日甲子園）【阪神・藤川監督語録】▼らしい勝利タイガースっぽい勝ち方ですよね。地味に見えるゲーム展開を、いかにきっちりやれるか。それがタイガースらしいというところ。こういうゲーム内容に戻すには少し時間がかかると思う。でもきょうは、いい形でタイガースらしいゲームに戻せた。▼逆にチャンス（佐藤輝が）歩かされることもあるけど、うしろのバッターはチャンスで