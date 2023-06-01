阪神・藤川監督が、右ハムストリングスの筋損傷でリハビリ中のドラフト1位・立石に、「起爆剤」として期待をかけた。前日9日に、下村とライブBP（実戦形式の打撃練習）をしたことを受けて今後の見通しを説明。1軍デビューの時期にも言及し「あまりそういう（1軍未経験の）時間を長くとは考えていない。他の選手と同様にきっかけが早く必要。いいスタートを切らせると言うか、チームのいい起爆剤になるようなタイミング」と青写