プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「牛肉の甘辛炒め」 「ニンジンのクルミ和え」 「キムチとワカメのスープ」 の全3品。 甘辛味の炒めものに風味豊なクルミ和え、お手軽スープを添えて。【主菜】牛肉の甘辛炒め 牛肉に下味をつけておけば、後は炒めるだけ！ ©Eレシピ 調理時間：30分 カロリー：479Kcal レシピ制作：管理栄養士、料理家杉本 亜希子材料（2人分） 牛肉 &