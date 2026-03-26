プロ・リーグ 25/26のヨーロッパプレーオフ第7節 アントワープとシャルルロワの試合が、5月10日23:00にボサイル・スタディオンにて行われた。 アントワープは綱島 悠斗（MF）、野沢 大志ブランドン（GK）、ギュラノ・ケルク（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するシャルルロワはオーレリアン・シャイドラー（FW）、アントワーヌ・ベルニエ（F