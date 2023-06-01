BNLイタリア国際 大会期間：2026年5月10日～2026年5月17日 開催地：イタリア ローマ コート：クレー（赤土） 結果：[ジウリアナ オルモス / イリーナ フロマチェワ] 2 - 1 [リュドミラ サムソノワ / ソフィア ケニン] 試合の詳細データはこちら≫ BNLイタリア国際第6日がイタリア ローマで行われ、女子ダブルス1回戦で、ジウリアナ オルモス / イリーナ フロマチェワとリュ