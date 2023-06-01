高校生ら21人が死傷した磐越道のバス事故で、高校はきのう、バス事業者が運転手に手当を渡していたとみられる封筒が見つかったと明らかにしました。新潟市の北越高校の生徒ら21人が死傷したマイクロバスの事故をめぐっては、「貸し切りバスを依頼した」という北越高校側と、「レンタカーと運転手の手配を頼まれた」という蒲原鉄道の間で主張が食い違っていました。北越高校 男子ソフトテニス部寺尾宏治顧問「私としては、蒲