ハンタウイルスの集団感染が疑われているクルーズ船が、スペイン領カナリア諸島に到着し、一部の乗客らが下船して航空機で島を離れました。日本時間の10日午後、クルーズ船「MVホンディウス号」がカナリア諸島テネリフェ島の沖に到着しました。乗客らは健康状態に問題がないことを確認された上で、順次小型ボートで岸に移送され、それぞれの出身国などが手配した飛行機で島を離れる予定です。船に乗っていた約150人のうち、最初に