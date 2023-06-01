イランは戦闘終結に向けたアメリカの提案に対して、回答しました。イラン国営メディアは10日、イランがアメリカの提案に対する回答を仲介役のパキスタンに伝えたと報じました。回答はレバノンを含む周辺地域の戦闘終結に焦点をあてた内容だとしています。アメリカのトランプ大統領は核開発の中止を求めていますが、イラン側の回答の具体的な内容は明らかにされていません。こうした中、カタール国防省は10日、ペルシャ湾で貨物船が