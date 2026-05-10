スポーツ界の歴史を振り返っても、最高クラスのライバル関係と言えるだろうか。2000年代後半から今日までサッカー界をリードしてきたリオネル・メッシとクリスティアーノ・ロナウドは、常に比較され続けてきた。周囲の声は本人たちにも届いているはずだが、今回メッシは『Lo del Pollo』でロナウドとの関係について次のように語っている。「素晴らしいスポーツ上のライバル関係だったね。サッカーの世界ではごく自然なことだ。僕は