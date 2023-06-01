10日午前、兵庫県加古川市で部活動の高校生を乗せたバスが渋滞中の車に追突し、高校生ら3人が軽いけがをしました。事故があったのは加古川市の国道「加古川バイパス」です。警察によりますと10日午前9時半前、マイクロバスが乗用車に突っ込み、そのはずみで合計4台が絡む玉突き事故になりました。マイクロバスには当時、部活動で遠征中の高校生など18人が乗っていて、そのうち1人と乗用車に乗っていた2人が軽いけがをしました。追
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