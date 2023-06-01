イランメディアは10日、イランが戦闘終結に向けたアメリカの提案に対する回答を、仲介国を通じて送ったと伝えました。国営イラン通信は10日、イランが戦闘終結に向けたアメリカの提案に対して、仲介国のパキスタンを通じて回答を送ったと伝えました。詳しい回答の中身は明らかになっていませんが、回答は「地域における敵対行為の停止に焦点があてられている」ということです。これまでアメリカ側が戦闘終結に向けた提案を示し、「