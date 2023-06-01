2026年7月に、神戸・ノエビアスタジアム神戸にて第2回の開催が決定している「EIGHT-JAM FES 2026」。この度、2日間のフェスを盛り上げる全出演アーティストが発表された。【写真】「EIGHT-JAM FES 2026」出演アーティスト全9組7月11日（土）に出演するのは、＝LOVE、 EIGHT-JAMスペシャルバンド（植松陽介、清塚信也、KenKen、斎藤宏介、SATOKO、高橋あず美、本間昭光）、ORANGE RANGE、C&K。12日（日）に出演するのは、キュウ