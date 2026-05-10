[5.10 プレミアリーグ第36節 クリスタル・パレス 2-2 エバートン]プレミアリーグは10日に第36節を行った。MF鎌田大地が所属するクリスタル・パレスはホームでエバートンと対戦し、2-2のドロー。先発出場で2ボランチの一角に入った鎌田は、フル出場した。7日のUEFAカンファレンスリーグ(ECL)準決勝第2戦(○2-1)を制し、クラブ初の欧州タイトルに王手をかけたパレス。中2日でリーグ戦に臨んだ。パレスは前半6分にセットプレー