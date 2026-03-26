セリエA 25/26の第36節 フィオレンティナとジェノアの試合が、5月10日22:00にスタディオ・アルテミオ・フランキにて行われた。 フィオレンティナはマノル・ソロモン（MF）、リッカルド・ブラスキ（FW）、ファビアーノ・パリージ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するジェノアはロレンツォ・コロンボ（FW）、ビトール・カルバーリョ（FW）、ジェフ・エクアトル（FW）